Veja quem recebe a terceira parcela do auxílio emergencial nesta segunda-feira (21)

Beneficiários do Bolsa Família com final do Número de Identificação Social (NIS) 3 recebem o auxílio emergencial nesta segunda-feira (21). Os valores variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. As informações são do IG.

Os valores das parcelas do auxílio emergencial 2021 podem ser de R$ 150, para famílias de uma só pessoa, R$ 250, para famílias de duas ou mais pessoas, e R$ 375, para mães chefes de famílias monoparentais.

Por enquanto, o dinheiro ainda não poderá ser sacado, mas os beneficiados podem fazer movimentações pelo próprio aplicativo Caixa Tem. A plataforma permite o pagamento de boletos ou de compras feitas de farmácias, lojas e supermercados.