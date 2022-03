Veja quantos paraenses declararam Imposto de Renda até esta sexta-feira (11/03)

A Receita Federal divulgou o balanço de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022, ano-base 2021, no Pará. O órgão informou que até as 17 horas desta sexta-feira (11) foram entregues 72.519, o que representa 10,2% da expectativa para 2022, que é de 707.768 declarações.

Na 2ª Região Fiscal, que é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, foram entregues 159.955 declarações.

Prazo de entrega termina às 23h59min59s do dia 29 de abril de 2022. A expectativa é de que cerca de 34,1 milhões de documentos sejam recebidos em todo o país.

Como declarar o Imposto de Renda

O contribuinte pode declarar seu Imposto de Renda por meio do aplicativo PGD IRPF 2022, disponível no site da Receita Federal.

Há a opção de se usar aplicativo da Receita Federal "Meu Imposto de Renda", disponível para aparelhos Android e iOS, pelo celular.

Por fim, há ainda a opção de declarar o IRPF pelo próprio browser de internet, através do serviço “Meu Imposto de Renda”, disponível no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da Receita Federal.