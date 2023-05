Veja o relatório do projeto de lei do marco fiscal

O deputado federal Cláudio Cajado, do Partido Progressista-BA, apresentou, na ultima segunda-feira (15), o substitutivo do Projeto de Lei Complementar (PLP) 93 de 2023, que fala sobre a nova regra fiscal. Entre as alterações, estão a proibição de novas despesas obrigatórias. No entanto, o salário mínimo e o Bolsa Família ficam de fora da limitação. Veja o relatório completo aqui.

VEJA MAIS

Também não está inclusa a criminalização do presidente da República em caso de descumprimento da regra, o que dá mais conforto a Luiz Inácio Lula da Silva em comparação com a regra atual, conhecida como teto de gastos.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)