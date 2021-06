Veja como realizar a prova de vida no 'Meu INSS' pelo site

A nova atualização da plataforma online Meu INSS, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), agora permite que parte dos pensionistas consigam realizar a prova de vida pelo site do órgão, além de poder confirmar o recebimento da carta de concessão digitalmente. As informações são do portal Diário do Nordeste.

Para conseguir fazer a prova de vida online, o pensionista terá que cadastrar, inicialmente, a biometria facial nos bancos de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos Departamentos de Trânsito (Detrans), pelo Título de Eleitor ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em seguida, ele deverá seguir os seguintes passos:

Confira como realizar a prova de vida pelo aplicativo Meu INSS: