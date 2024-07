Veja até quando você pode comprar sem cobrança de 20% da ‘Taxa das blusinhas’

A “taxa das blusinhas” vai começar a ser aplicada a partir de 1º de agosto. O imposto de importação recebeu esse apelido de “taxa da blusinha” porque vai aumentar o preço de compras de pequeno valor em sites competitivos, como o Shein, Shopee e AliExpress.

O novo imposto gerou polêmicas desde que as discussões começaram no cenário político, até sua aprovação em junho deste ano. Na prática, o imposto vai incidir apenas sobre compras de valor abaixo de US$ 50, ou seja, cerca de R$ 265, considerando a cotação atual do dólar.

Em Belém, Nélio Bordalo Filho, economista e consultor de empresas, avalia que “a nova taxa vai aumentar significativamente o preço dos produtos importados de sites internacionais, o que possivelmente irá reduzir a atratividade desses produtos pelos consumidores nos primeiros meses após a implantação do imposto”, observa ele.

Comparação de preços

No entanto, Bordalo, acredita que “com o passar do tempo, e com aceitação dos consumidores da taxação, as compras serão retomadas, mas com certa cautela e com maior pesquisa de preços pelos consumidores, inclusive comparando preços dos produtos nacionais e mesmo no comércio, nas lojas físicas".

A vigência da taxa de 20% sobre as compras internacionais começa no próximo dia 1º de agosto, mas isso não significa que comprando antes, o consumidor está isento da cobrança. O governo não levará em conta a data da compra ou da chegada do produto ao Brasil, mas sim a data de registro da Declaração de Importação de Remessa, conhecida como DIR.

Uma compra feita, nesta segunda-feira,15 de julho, (antes da vigência da cobrança), por exemplo, pode chegar no Brasil no dia 31 de julho e a DIR pode ser emitida (ainda em uma situação hipotética) em 1º de agosto, o comprador já vai pagar o imposto. É preciso levar em consideração o período de translado da compra e de emissão da declaração.

Algumas compras podem levar até mais de um mês para chegar, então a estimativa do frete pode ajudar o internauta a ter uma noção se vai ou não ser taxado.

Sobre o aumento do preço, como exemplo e considerando a cotação do dólar a R$ 5,00 e uma blusa com preço de US$ 50,00, o economista paraense, que é conselheiro do Conselho Regional de Economia dos Estados do Pará e Amapá (Corecon/ PA/AP), fez algumas ponderações sobre o acréscimo de fatores, como frete e outros impostos, como o ICMS. Acompanhe.

Bordalo exemplifica que o Imposto de Importação Federal, ou seja, a taxa de 20% sobre o valor do produto adiciona um custo expressivo. Para uma blusa que custa US$ 50 (aproximadamente R$ 250), essa taxa acrescenta R$ 50,00 ao preço.

Além disso, o ICMS de 17% incide sobre o valor do produto mais o imposto de importação e o frete. “Se considerarmos um custo de frete de R$ 50,00 o ICMS seria calculado sobre R$ 350,00 (R$ 250,00 + R$ 50,00 + R$ 50,00), resultando em um ICMS de R$ 59,50”, explica.

"Neste exemplo, o custo vai ficar assim: o preço final da blusa seria de R$ R$ 409,50 (R$ 250,00 + R$ 50,0 + R$ 50 + R$ 59,50), representando um aumento de cerca de 63,8% em relação ao preço original”, alerta economista.

Passo a passo do cálculo:

Considerando a cotação do dólar em R$ 5,00

Valor do produto em reais:

Blusa: US$ 50,00 x R$ 5,00 = R$ 250,00

Imposto de Importação Federal:

Taxa de 20% sobre R$ 250,00

20% de R$ 250,00 = R$ 50,00

ICMS:

O ICMS incide sobre o valor do produto, mais o imposto de importação, mais o frete.

Valor do produto: R$ 250,00

Imposto de Importação: R$ 50,00

Frete: R$ 50,00 (valor utilizado como exemplo)

Valor total para cálculo do ICMS: R$ 250,00 + R$ 50,00 + R$ 50,00 = R$ 350

ICMS de 17% sobre R$ 350,00 = R$ 59,50

Custo Final:

Valor do produto: R$ 250,00

Imposto de Importação: R$ 50,00

ICMS: R$ 59,50

Frete: R$ 50,00

Custo final: R$ 250,00 + R$ 50,00 + R$ 59,50 + R$ 50,00 = R$ 409,50

Custo final da blusa: R$ 409,50 (o custo final tem um aumento de cerca de 63,8% em relação ao preço original de R$ 250,00).

Fonte: economista Nélio Bordalo Filho.