Veja 6 mentiras contadas por vendedores de carros usados ao tentar fechar negócio

No ramo de carros usados, várias "histórias" são contadas no momento da venda desses veículos. O segredo para saber se aquilo é verdade ou mentira é conversar bastante e perguntar sobre todo tipo de situação, para depois montar a historinha na cabeça e finalizar com os pontos que não batem. As informações são da coluna “Caçador de Carros”, do Portal UOL.

Vaja algumas das afirmações feitas pelos vendedores de carros que podem ser mentira:

► ÚNICO DONO

Essa condição sugere que foi comprado por um particular com boas condições financeiras, que fez revisões nas concessionárias e que teve zelo pelo carro. Mas isso não é uma verdade absoluta, pois é possível encontrar carros péssimos de um único dono, e veículos excelentes que já tiveram mais de um proprietário. Além disso, quando uma locadora de carros foi a única dona, o vendedor costuma dizer que o veículo era de frota e utilizado por apenas uma pessoa. Será?

► AR-CONDICIONADO SÓ PRECISA DE GÁS

É comum em carros usados com bons anos de vida que o ar-condicionado apresente problemas. Nesses casos, a resposta do vendedor, geralmente, é que basta colocar gás, porque é uma das coisas mais baratas de se fazer. Porém, é algo que compensa resolver antes de anunciar. Não é feito porque, quase nunca, o problema é apenas o gás. Você já precisou colocar gás na geladeira que tem em casa? Pois bem, para o gás sair, é porque tem algum vazamento - e resolver esse problema não custa o mesmo que apenas colocar gás. Isso quando o defeito não é maior...

►CARRO DE MULHER

Pesquisas mostram que mulheres são mais cuidadosas, atentas e calmas no trânsito, tanto que as seguradoras cobram menos delas. Mas, na prática, não importa o gênero do dono do veículo, e sim se o automóvel é bom ou não. A mentira é ainda pior quando o proprietário é homem e o documento está no nome dele, mas o vendedor afirma que a esposa era quem usava

► PICAPE NUNCA USOU CAÇAMBA E JIPE NUNCA ANDOU NA LAMA

Na prática, veículos são utilizados como se deve. Não faltam memes engraçados de carros como esses em condições extremas de uso de um lado da imagem e brilhando na loja de usados do outro lado

► CONSUMOS MENTIROSOS

Alguns números que aparecem nas descrições dos anúncios nem sempre são reais. Quem quer ter uma noção mais próxima da realidade precisa procurar a ficha técnica do carro. O número nunca é exato, pois são inúmeras as variáveis, mas certamente é mais confiável do que o argumento de quem está vendendo um carro.

► MOTIVO DA VENDA

Geralmente o vendedor diz que o veículo está sendo vendido porque o dono está comprando uma casa nova, reformando a que mora ou que está com passagens pagas para morar em outro país. Você não vai ouvir alguém reclamar do carro, que gasta muito combustível, descobriu algo caro de ser resolvido ou não gostou do carro.