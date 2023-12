‘Varejão de Natal’ da Ceasa ocorre de quinta (21) a domingo (24), em Belém

As Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa) irão promover o já tradicional ‘Varejão de Natal’ 2023 entre esta quinta-feira (21) e o sábado (24), véspera do feriado, no mercado localizado no bairro do Curió-Utinga, em Belém. A programação ocorrerá sempre entre 20h e 10h da manhã do dia seguinte, com itens da ceia natalina abaixo do preço médio.

Este ano, o "Varejão" da Ceasa vai ofertar: bacalhau; castanhas-do-pará e de caju, nozes; frutas cristalizadas; frutas, como ameixas frescas e secas, amora, morango, cerejas, damasco, figo, maçã e pêra, entre outras. Também estarão disponíveis verduras e legumes, molhos, ervas e temperos. Os consumidores poderão encontrar os produtos nos boxes dos permissionários na Passarela Central, e no espaço do Livre Produtor Rural (MPL1 e MPL2).

De acordo com o presidente da Ceasa, Raimundo Santos Júnior, “os Varejões de Natal proporcionam às pessoas uma excelente opção de organizar a ceia em família com produtos hortifrutigranjeiros de qualidade, e um valor mais acessível que o do mercado”.

Dias e horários do "Varejão de Natal" da Ceasa

Das 20h de quinta (21/12) às 10h de sexta (22/12)

Das 20h de sexta (22/12) às 10h de sábado (23/12)

Das 20h de sábado (23/12) às 10h do domingo (24/12)

Endereço: Estrada do Murutucum, km 04, s/n, no bairro do Curió Utinga, Belém.