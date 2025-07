Uso do Pix cresce na quitação de dívidas no Pará, com mais de 341 mil acordos em um ano

Consolidado como parte da rotina das transações financeiras diárias dos brasileiros, o Pix também tem ganhado destaque como meio de pagamento de dívidas. De acordo com o novo levantamento da Serasa, mais de 341 mil acordos paraenses foram pagos com débitos do Pix nos últimos 12 meses. Além disso, ao menos 849 mil nortistas também utilização a forma de pagamento para saldar as dívidas durante o período.

Entre os acordos firmados com Pix na região Norte, 98% foram pagos à vista, o que proporciona vantagens imediatas para o consumidor, como a baixa da negativação instantânea e o aumento da pontuação de crédito (Score), que é feito em tempo real. A especialista da Serasa em educação financeira, Laisse Francisco, afirmou que a empresa está acompanhando a evolução dos casos. “Estamos acompanhando de perto a evolução dos meios de pagamento para ampliar o acesso dos brasileiros às condições facilitadas de negociação”.

O Pará foi o Estado que contabilizou o maior número de acordos fechados via Pix desde junho de 2024, quando comparado às demais UFs do Norte. Já o Amapá apresentou o maior crescimento percentual no uso da ferramenta, com alta de 52% em comparação ao mesmo período do último ano.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Big techs defenderam 'Pix para todos', afirma Alckmin após reunião com representantes]]

Negociação especial para a Região Norte

A Serasa lançou uma ação especial para a região, com o objetivo de ajudar os mais de 6,6 milhões de inadimplentes. Ao todo, existem mais 7,3 milhões de ofertas para os consumidores quitarem pendências até R$100, 3 milhões delas, inclusive, representam ofertas de até R$50.

De acordo com a Serasa, 234 mil pessoas do Norte conseguiram limpar seu nome com valores de até R$100, desde junho de 2024. “A facilidade do Pix aliada aos grandes descontos e possibilidade de limpar o nome com valores baixos pode ser o pontapé inicial para uma nova vida financeira mais saudável”, finaliza Laisse.

Canais oficiais da Serasa para negociação:

Site

App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp: (11) 99575-2096

Correios: consumidores podem negociar dívidas do Serasa Limpa Nome nas mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país, mediante a uma taxa de R$ 4,60 por acordo realizado e R$ 3,30 por consulta a acordos (reimpressão de 2ª via de boletos).