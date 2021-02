Unidades de Pronto Atendimento Cidade Nova e Icuí, em Ananindeua, contratam profissionais da saúde

O Instituto Saúde e Cidadania – ISAC, Organização Social em Saúde que atua em Ananindeua, está realizando processo seletivo para contratação e formação de cadastro de reserva para os cargos de técnico de enfermagem, auxiliar de farmácia e farmacêutico com atuação nas unidades de pronto atendimento do Icuí e Cidade Nova.

A contratação é sob o Regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e sob a responsabilidade da Equipe Técnica do ISAC. As inscrições para o cargo de técnico de enfermagem são até hoje (25/02) e podem ser feitas pelo site da instituição: www.isac.org.br. Já para as áreas de auxiliar de farmácia e farmacêutico seguem até o dia 27 de fevereiro pelo mesmo site.