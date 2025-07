UE prepara represálias contra tarifas dos EUA, mas ainda aposta em acordo

A União Europeia (UE) decidiu, nesta quinta-feira (24), demonstrar sua força ao aprovar um pacote de represálias contra tarifas planejadas pelos Estados Unidos, mas afirmou que ainda acredita na possibilidade de um acordo negociado.

Um porta-voz da Comissão Europeia, braço executivo do bloco, declarou que um entendimento entre Bruxelas e Washington “está próximo”, o que evitaria uma escalada tarifária de consequências imprevisíveis.

“No que diz respeito a um acordo ou a um resultado, acreditamos que tal resultado esteja próximo”, afirmou o porta-voz de comércio da Comissão, Olof Gill.

A fala ocorreu pouco depois de 26 dos 27 países-membros da UE apoiarem um pacote de medidas retaliatórias, que poderá ser acionado caso as negociações com os EUA não avancem. A única exceção foi a Hungria, que se opôs à proposta.

O pacote aprovado prevê represálias no valor de cerca de 93 bilhões de euros (aproximadamente US$ 109 bilhões ou R$ 605 bilhões), que poderão entrar em vigor a partir de 7 de agosto, caso não haja um acordo.

Entre os setores que podem ser afetados estão os de produtos aeronáuticos, químicos e farmacêuticos, conforme lista elaborada por autoridades europeias.

Segundo fontes diplomáticas, o bloco também estuda medidas específicas para o setor de serviços, que poderiam atingir empresas de tecnologia e instituições financeiras dos Estados Unidos.

O pacote aprovado nesta quinta-feira também inclui uma resposta de cerca de 21 bilhões de euros (R$ 136 bilhões) às tarifas americanas sobre aço e alumínio da UE, já em vigor.

VEJA MAIS

“Bazuca” europeia como ferramenta de dissuasão

As contramedidas da UE são uma resposta à tarifa geral de 30% que os EUA pretendem impor a produtos europeus, conforme indicaram diplomatas do bloco. A intenção, segundo eles, é que o pacote funcione como instrumento de pressão e não como fator de escalada do conflito.

Desde que o presidente americano, Donald Trump, anunciou uma política comercial mais agressiva, com tarifas pesadas sobre produtos importados, a União Europeia tem buscado negociar uma solução para evitar uma guerra comercial.

O comissário europeu de Comércio e negociador-chefe do bloco, Maros Sefcovic, tem feito diversas viagens a Washington e mantém diálogo constante com autoridades americanas.

Ainda assim, países como Alemanha e França vêm pressionando por uma resposta firme diante das ameaças dos EUA.

Entre os instrumentos disponíveis está o chamado Mecanismo Anticoerção — apelidado em Bruxelas de “bazuca” —, adotado em 2023. Ele autoriza a UE a impor tarifas e restrições ao acesso de países terceiros ao mercado europeu, com o objetivo de dissuadir práticas comerciais coercitivas.

Segundo Gill, esse mecanismo “é o dissuasor mais poderoso” à disposição do bloco e, desde sua criação, ainda não foi ativado.

As contramedidas da UE são uma resposta à tarifa geral de 30% que os EUA pretendem impor a produtos europeus, conforme indicaram diplomatas do bloco. A intenção, segundo eles, é que o pacote funcione como instrumento de pressão e não como fator de escalada do conflito.

Desde que o presidente americano, Donald Trump, anunciou uma política comercial mais agressiva, com tarifas pesadas sobre produtos importados, a União Europeia tem buscado negociar uma solução para evitar uma guerra comercial.

O comissário europeu de Comércio e negociador-chefe do bloco, Maros Sefcovic, tem feito diversas viagens a Washington e mantém diálogo constante com autoridades americanas.

Ainda assim, países como Alemanha e França vêm pressionando por uma resposta firme diante das ameaças dos EUA.

Entre os instrumentos disponíveis está o chamado Mecanismo Anticoerção — apelidado em Bruxelas de “bazuca” —, adotado em 2023. Ele autoriza a UE a impor tarifas e restrições ao acesso de países terceiros ao mercado europeu, com o objetivo de dissuadir práticas comerciais coercitivas.

Segundo Gill, esse mecanismo “é o dissuasor mais poderoso” à disposição do bloco e, desde sua criação, ainda não foi ativado.

Com informações da AFP