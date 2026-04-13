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Economia

Turismo no Pará cresce mais de 30% em 2025 e movimenta mais de R$ 1 bilhão, diz Setur

Procura por experiências ligadas à natureza, à cultura e à gastronomia amazônica também tem influenciado esse movimento

Gabi Gutierrez
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Procura por experiências ligadas à natureza, à cultura e à gastronomia amazônica também tem influenciado esse movimento (Foto: Igor Mota | O Liberal)

O Pará registrou crescimento de 30,6% no número de turistas em 2025, segundo dados da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e do Dieese. Ao todo, o estado recebeu 1.574.766 visitantes ao longo do ano, frente a pouco mais de 1,2 milhão em 2024. O avanço ocorre em meio à maior visibilidade internacional provocada pela realização da COP30, prevista para Belém.

Do total de visitantes, 1.224.766 são turistas nacionais e 350 mil vieram do exterior. O crescimento mais acentuado foi justamente no fluxo internacional, que avançou mais de 440%, de acordo com o Observatório do Turismo do Pará.

Além do impacto da conferência climática, o aumento no número de visitantes está associado à ampliação da oferta de voos e à promoção do destino em mercados nacionais e internacionais. A procura por experiências ligadas à natureza, à cultura e à gastronomia amazônica também tem influenciado esse movimento.

O crescimento do turismo teve reflexo direto na economia. Em 2025, a atividade movimentou R$ 1.143.408.552, um aumento de 31,1% em relação aos cerca de R$ 871 milhões registrados no ano anterior. Apesar de os brasileiros ainda representarem a maior parte do fluxo, turistas estrangeiros passaram a ter maior peso na receita, com gasto médio mais elevado.

O avanço do setor impacta diferentes áreas da economia, como transporte, hospedagem, alimentação e serviços ligados ao lazer, com efeitos na geração de emprego e renda.

Para o secretário de Turismo do Pará, Lucas Vieira, os números refletem ações de promoção do estado como destino turístico. Ele também destaca que o crescimento tem impacto direto na economia local e na geração de oportunidades.

Outro dado apontado no levantamento é a diversificação das atividades turísticas no estado, que reúne segmentos como turismo cultural, ecológico, gastronômico e de eventos. A combinação desses fatores tem contribuído para ampliar o tempo de permanência dos visitantes e o volume de gastos durante as viagens.

A tendência, segundo o levantamento, é de continuidade no crescimento do setor, com expectativa de novos investimentos em infraestrutura, promoção internacional e qualificação de serviços.

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