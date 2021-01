Três mil vagas devem ser abertas para jovens no Pará

Os primeiros meses do ano são associados a férias e descanso para a maioria dos estudantes. Entretanto, o período é o melhor momento para buscar uma oportunidade no mundo do trabalho, principalmente, após um ano atípico como 2020. De acordo com estimativa do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), serão abertas no Pará nos próximos quatro meses mais de três mil vagas, sendo, pelo menos, 2.315 para o programa de estágio e outras 860 para aprendizes. Em todo o País, estima-se a abertura de mais de 60 mil oportunidades.

De acordo com o gerente da Região Norte do CIEE, Giuliano Pinto, esse volume de vagas são decorrente do período sazonal, ou seja, quando os contratos de dois anos de estágio chegam ao fim ou o estudante encerra a graduação - caso do Ensino Superior. "Então, esse é realmente o momento de o estudante buscar a oportunidade de vivenciar o mundo do trabalho. Enquanto algumas áreas acham que o início do ano é uma época morna, para os programas de estágio e de aprendizagem é o grande momento dos jovens se movimentar em busca dessas oportunidades", destaca Giuliano, analisando, em seguida, o cenário do estado do Pará.

"Somando as expectativas e possibilidades no Pará de abertura de vagas para os programas de estágio e de aprendizagem, nós temos a previsão de 3.175 vagas neste primeiro quadrimestre de 2021. É um número considerável. Lógico, que estamos levando em consideração a pandemia que levou várias empresas a reduzir a quantidade de vagas. Mas se for fazer uma comparação com o primeiro quadrimestre de 2020, nós tivemos uma redução, no programa de estágio, de apenas 12% no número de vagas ofertadas pelas empresas. Já para o programa de aprendizagem, em relação a esses dois quadriênios, nós tivemos um incremento de 48% no número de vagas. Em linhas gerais, por tudo que estamos passando, de pandemia, de protocolos estabelecidos pelos órgãos da saúde, estes quantitativos estão sendo muito positivos", comemora.

Capacitação

A crise econômica causada pelo novo coronavírus impactou diretamente a oferta de vagas para os jovens ao longo do ano passado. Por isso, o especialista da instituição reforça a importância do estudante investir seu tempo na capacitação visando não deixar escapar as oportunidades deste inicio de ano. "Uma das dicas que eu registro é que o estudante possa se qualificar. Eu creio que ele teve um ano, já que houve todo esse tempo de suspensão das aulas presenciais, para buscar a qualificação, melhoria. Quando a empresa contrata o estagiário, ela não pode exigir que ele tenha experiência, porque o estágio é o momento que o estudante vai ter a oportunidade de vivenciar o mundo do trabalho. Mas a empresa pode exigir qualificação e conhecimento. E o CIEE oferece 35 cursos de qualificação através do "Saber Virtual" e do "Saber Vitual Pró", totalmente gratuitos através da nossa plataforma ciee.org.br", explica.

O CIEE Saber Virtual, plataforma de cursos online gratuitos do CIEE, reúne conteúdos voltados para temas como "Postura e Imagem Profissional", "Processo Seletivo", "LinkedIn: por que eu preciso" entre outros, além de trilhas de conhecimento focadas no desenvolvimento de soft skills e hard skills, como "Gramática Prática" e "Arte da Superação". "Além disso, também lançamos, recentemente o programa Jovem Talento, exclusivo, para os estudantes do ensino médio regular e médio profissionalizante. Um programa inovador, porque no programa de estágio para o jovem talento, o estudante do ensino médio regular e médio profissionalizante vai ter a possibilidade de unir teoria e prática, ou seja, ele vai está desenvolvendo atividade na empresa, com uma carga horária X, e, dentro da empresa, ele vai está também fazendo um curso de qualificação através da nossa plataforma", completa o gerente nortista do CIEE.

Para participar dos processos seletivos, os candidatos precisam estar cadastrados e com os dados atualizados no Portal do CIEE. Vale lembrar que o programa de aprendizagem é voltado para jovens entre 14 e 24 anos incompletos que estão no Ensino Fundamental, Ensino Médio ou já concluíram os estudos; o programa de estágio destina-se a estudantes matriculados regularmente no Ensino Superior; o Jovem Talento CIEE, que alia estágio à capacitação a distância, é destinado a estudantes dos Ensinos Médio e Técnico.