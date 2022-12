Travessa Padre Eutíquio é parcialmente fechada por trabalhadores do comércio

Manifestantes que protestam em frente a um shopping de Belém fecharam parcialmente a Travessa Padre Eutíquio, no início da tarde desta quinta-feira (22). O ato é promovido por trabalhadores do comércio lojista da capital, que reclamam do horário de funcionamento do setor nesse final de ano e do que consideram falta de diálogo com a classe patronal, entre outras situações envolvendo a categoria em toda a cidade.

A Polícia Militar está no local monitorando o protesto.