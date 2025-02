Trabalhadores do setor privado terão 90 dias para migrar para o empréstimo consignado

A nova modalidade de empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada pode sair "nos próximos dias", segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que destacou a medida como inédita no Brasil. Em entrevista ao ICL Notícias, o ministro informou que nos primeiros 90 dias do programa, as pessoas interessadas deverão trocar o empréstimo com juros de “5,5% para 2,5%”. As informações foram divulgadas pelo portal Valor Econômico.

“Vamos dar 90 dias para migrar essa população que agora tem uma garantia, para não pagar o juro que ela está pagando hoje. Independente da Selic, você vai estar fazendo uma coisa para bem da família brasileira”, ressaltou.

Segundo ele, o consignado vai no e-Social. "Não importa onde a pessoa esteja empregada, você vai fazer o desconto do empréstimo dela com juro muito menor, menos da metade do que você paga hoje”, disse.

“Quem é que consegue pagar um empréstimo de 5,5% ao mês? Agora, quando faz uma garantia que é o consignado privado e dá ao trabalhador celetista o mesmo direto que um aposentado ou um servidor público tem, esse juro cai à metade”, acrescentou.