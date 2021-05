Trabalhadores do comércio de Belém poderão trabalhar no feriado de Corpus Christi

As lojas do comércio varejista e lojista de Belém poderão convocar os seus trabalhadores para trabalhar no feriado de Corpus Christi, no próximo dia 3 de junho. O acerto foi celebrado entre o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindlojas Belém) e o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Lojista do Município de Belém (Sintclobe), em aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2021.

O horário de funcionamento de cada loja fica a critério de seu proprietário. No entanto, deverá obedecer às determinações dos períodos permitidos pelo Decreto nº 800, do governo estadual, que limita o funcionamento dos estabelecimentos em via pública de 8h às 18h, e para aqueles que se encontram em shopping centers, de 10h às 22h.

De acordo com o Sindilojas, a jornada de trabalho dos funcionários será de seis horas, com possibilidade de uma hora extra, “sendo que esta deverá ser paga e não compensada e com 15 minutos de intervalo para descanso e alimentação”, completa o sindicato.