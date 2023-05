Trabalhadores da Funpapa se mobilizam para que Prefeitura de Belém cumpra acordo salarial

Trabalhadores da assistência social vinculados à Fundação Papa João XXIII (Funpapa), da Prefeitura de Belém, se reuniram, na manhã desta terça-feira (23), no gabinete da Secretaria Municipal de Administração (Semad), localizada na avenida Almirante Barroso, bairro Marco. Os manifestantes, que, segundo a organização, somam mais de 200 pessoas, chegaram a fechar um trecho da via pública, mas já houve a liberação.

O grupo reivindica o cumprimento de um acordo que diz respeito a uma espécie de reajuste salarial diferenciado da categoria. Uma das coordenadoras do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social da Fundação Papa João XXIII (SintSuas/Funpapa), Josyanne Ribeiro, diz que o governo municipal não tem cumprido o que foi acordado com a categoria.

"Diz respeito a um dos artigos do nosso Plano de Carreira, sobre o realinhamento da tabela salarial, eles assinam e não cumprem. Temos um Plano de Carreira que rege que haja um realinhamento toda vez que o salário for alterado, inclusive o mínimo. Se um dos membros tiver reajuste, a tabela precisa ser realinhada. É uma porcentagem, um reajuste de maneira diferenciada para os grupos que fazem parte da categoria. Não é um percentual fixo, depende do tempo de cada um", explica.

Trabalhadores chegaram a fechar trecho da avenida Almirante Barroso, mas já liberaram e se dirigiram ao gabinete da secretária. (Divulgação)

Segundo a representante, desde março, os trabalhadores tentam uma reunião com a administração municipal, mas sem sucesso. A categoria já está em greve desde a semana passada, conforme aprovado em Assembleia, mas espera ter um diálogo com a Prefeitura.

"O governo não tem cumprido o que firma conosco, temos documentos que mostram como estão agindo, nada disso que está escrito eles cumprem. Na semana passada houve uma reunião e eles marcaram para hoje, mas até ontem eles não informavam nem local nem horário. De forma verbal, ontem, disseram que seria na quarta, mas, como não enviaram as informações por escrito, mantivemos a data de hoje, e mandaram e-mail hoje cedo cancelando o encontro, mas nessa hora já estávamos aqui", comenta.

Josyanne diz ainda que a "prática de desmarcar reuniões" está "recorrente", por isso a classe decidiu aparecer na Semad mesmo sem agenda oficial marcada com a Prefeitura. "Esperávamos uma reunião hoje, que houvesse algum retorno, e, infelizmente, o retorno foi esse. Viemos no gabinete e a secretária não está. Nossa proposta é que o encontro se mantenha hoje, em qualquer horário que dê para ela. Já até apagaram as luzes e estamos aguardando, mas não conseguimos falar com ela", pontua a representante.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belém e aguarda retorno do posicionamento.