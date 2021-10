Trabalhadores da Eletronorte suspendem a paralisação e se reúnem com diretoria da empresa esta tarde

De acordo com o diretor-presidente do Sindicato dos Urbanitários do Pará, José Bianor Pena, a Eletronorte enviou um documento solicitando a suspenção do movimento grevista dos trabalhadores da empresa e marcando uma reunião para conversar e negociar as reivindicações da categoria, hoje às 16h. Em razão disso, houve uma interrupção temporária da greve no Estado. “Nós resolvemos suspender por hoje, pois vamos reunir com a direção da Eletronorte para negociarmos os pontos que estão pendentes. Caso não cheguemos a um acordo, a categoria retornará em estado de greve no próximo dia 25, por tempo indeterminado”.

Os trabalhadores e trabalhadoras da Eletronorte do Pará e de outros seis estados haviam entrado em greve a meia noite desta segunda-feira,18. Entre as reinvindicações estão o reajuste salarial, pagamento de participação nos lucros, melhores condições de trabalho, pagamento de diárias justas, complementação no Auxílio-doença e fornecimento de equipamentos de segurança individuais (EPI's).

A greve foi deliberada pelos trabalhadores em assembleias realizadas pelo Sindicato dos Urbanitários do Pará no dia 13 de outubro.

Em Belém, o Sindicato realizou um ato público, desde as 8h, em frente ao portão da Eletronorte, na avenida Perimetral, na Terra Firme. Já em Tucuruí, a concentração foi realizada na rodoviária da cidade. Em Marabá, os funcionários se reuniram em frente à Subestação de Energia Elétrica e, em Altamira, o Sindicato da categoria está concentrada em frente ao hotel Vale do Xingu.

O jornal entrou em contato com a Eletronorte e aguarda retorno da empresa.