Torneio de Robótica está com inscrições abertas

A nova temporada do Torneio SESI de Robótica FIRST LEGO League está com inscrições abertas até o dia 26 de fevereiro, de forma gratuita, pelo site do evento. Podem se inscrever alunos de escolas públicas e privadas, que tenham de 9 a 16 anos, em equipes compostas por 2 a 10 competidores, além de dois treinadores adultos. O Serviço Social da Indústria (SESI) recomenda um número mínimo de 4 alunos. As melhores equipes serão selecionadas para a etapa nacional, que acontecerá em São Paulo.

A categoria Challenge da FIRST LEGO League é realizada, no Brasil, pelo SESI, há quase duas décadas. No Pará, participam as equipes da região Norte. A primeira vez que o torneio aconteceu no Estado foi em 2020, na unidade do SESI Ananindeua. Em 2021 o evento ocorreu totalmente on-line, por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas este ano será aberto ao público, em dois dias de evento, 22 e 23 de março.

O torneio de robótica sempre busca o desafio baseado em um conjunto de problemas na sociedade, instigando os alunos a buscarem soluções. Em 2022 não poderia ser diferente. “A nova temporada do FIRST LEGO League está focada no desenvolvimento de projetos ligados ao transporte e logística, esta temporada está batizada de Cargo Connect. Então, o grande mote desta temporada é desafiar os jovens a repensar um caminho, a conseguir inventar o futuro do transporte e, consequentemente, da logística desse transporte. Isso é preconizado nos conceitos de STEAM, na criação de projetos de inovação, construção de programas, de robôs. Tudo isso sendo pensado de maneira criativa e de resolução de problemas”, pontuou Márcia Arguelles Pantoja, Gerente de Educação do SESI Pará.