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Economia

TJPA realiza Semana de Educação Financeira de 18 a 23 de maio

Atividades incluem palestras e debates sobre finanças pessoais e superendividamento

Jéssica Nascimento
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Entre os destaques, está o webinário “Superendividamento da pessoa idosa”, que ocorrerá no dia 18 de maio, das 14h às 16h, com palestra do defensor público Cassio Bitar. A atividade será realizada virtualmente e concederá certificado de duas horas-aula aos inscritos. (Foto: Divulgação | TJPA)

Belém receberá, entre os dias 18 e 23 de maio de 2026, uma série de atividades voltadas à educação financeira, empreendedorismo e conscientização sobre o superendividamento. As ações integram a Semana Nacional de Educação Financeira, organizada pelo 4º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da Capital, e a XII Semana Paraense de Educação Financeira, que este ano tem como tema “Educação financeira: construindo um futuro com longevidade e prosperidade no Pará”.

O evento contará com a participação de especialistas, professores(as), defensores(as) públicos(as), acadêmicos(as) e representantes de instituições de ensino, em palestras, webinários, mesas-redondas e formações presenciais e virtuais. As atividades são direcionadas ao público em geral, com atenção especial a idosos, estudantes, mediadores e profissionais interessados no tema.

Entre os destaques, está o webinário “Superendividamento da pessoa idosa”, que ocorrerá no dia 18 de maio, das 14h às 16h, com palestra do defensor público Cassio Bitar. A atividade será realizada virtualmente e concederá certificado de duas horas-aula aos inscritos.

Além disso, entre os dias 18 e 20 de maio, o 4º Cejusc da Capital realizará sessões de conciliação focadas em demandas pré-processuais relacionadas à inadimplência, nas salas de audiência do órgão.

No dia 21 de maio, o Auditório do Júri Simulado do Núcleo de Práticas Jurídicas da Unifamaz sediará um ciclo de palestras sobre educação financeira, conduzido pelos professores Alexandre Damasceno e André Charone. O encontro terá carga horária de três horas e será destinado a idosos, acadêmicos, servidores e demais interessados.

XII Semana Paraense de Educação Financeira

A programação da XII Semana Paraense de Educação Financeira se estenderá por cinco dias e incluirá debates sobre endividamento e saúde mental, além de mesas-redondas sobre os impactos do superendividamento na economia e o consumo sob a perspectiva da antropologia, economia e educação financeira.

Nos dias seguintes, ocorrerão palestras sobre finanças pessoais, empreendedorismo nas escolas, empreendedorismo com propósito, educação financeira para idosos e empreendedorismo feminino. As atividades serão realizadas no Judiciário paraense, instituições de ensino e em plataformas virtuais.

O encerramento acontecerá no dia 23 de maio, com palestra da Junior Achievement (JA) sobre “Educação financeira e projeto de vida: como o seu comportamento com o dinheiro impacta o futuro”.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online. A iniciativa busca ampliar o debate sobre educação financeira como ferramenta de cidadania, planejamento e qualidade de vida, especialmente diante do aumento do endividamento da população brasileira.

 

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