Teto do INSS deve chegar a R$ 6.843; veja qual pode ser o valor da sua aposentadoria

O teto do INSS, que é o valor máximo pago nas aposentadorias e demais benefícios do instituto previdenciário, pode subir de R$6.433,57, pago em 2020, para R$ 6.843,07 no ano que vem, conforme as projeções. O aumento considera alta de 6,2% para a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) até dezembro. Já o piso das aposentadorias do INSS é o mesmo valor do salário mínimo, que ano que vem poderá subir dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.169, de acordo com as projeções do governo federal divulgadas terça-feira (31), no Ploa (Projeto de Lei Orçamentária Anual), enviado ao Congresso Nacional. As informações são da Folha de São Paulo.

No entanto, o índice que será efetivamente aplicado só será conhecido em janeiro de 2022, quando o IBGE soltar o resultado final da inflação medida de janeiro a dezembro deste ano. O percentual usado no Ploa é apenas uma estimativa.É possível ainda que a diferença de R$ 2, que não foi incorporada o salário mínimo de 2021 para cobrir a inflação final medida em 2020, entre no cálculo.

Em relação a aposentadoria, pelas projeções iniciais, quem recebe hoje o teto, pode ter um aumento de R$ 399,50. Para aqueles que recebem R$ 2 mil, o aumento pode ser de R$ 124,00. Para quem recebe R$ 3 mil, a estimativa é de aumento de R$ 186,00 a mais na aposentadoria.

Veja quanto pode ficar o benefício previdenciário ano que vem, pelas projeções feitas.

Valor da aposentadoria hoje - Reajuste previsto - Valor da aposentadoria em 2022

1.100 - 69,00 - 1.169

1.200 - 74,40 - 1.274,40

1.300 - 80,60 - 1.380,60

1.400 - 86,80 - 1.486,80

1.500 - 93,00 - 1.593,00

1.600 - 99,20 - 1.699,20

1.700 - 105,40 - 1.805,40

1.800 - 111,60 - 1.911,60

1.900 - 117,80 - 2.017,80

2.000 - 124,00 - 2.124,00

2.100 - 130,20 - 2.230,20

2.200 - 136,40 - 2.336,40

2.300 - 142,60 - 2.442,60

2.400 - 148,80 - 2.548,80

2.500 - 155,00 - 2.655,00

2.600 - 161,20 - 2.761,20

2.700 - 167,40 - 2.867,40

2.800 - 173,60 - 2.973,60

2.900 - 179,80 - 3.079,80

3.000 - 186,00 - 3.186,00

3.100 - 192,20 - 3.292,20

3.200 - 198,40 - 3.398,40

3.300 - 204,60 - 3.504,60

3.400 - 210,80 - 3.610,80

3.500 - 217,00 - 3.717,00

3.600 - 223,20 - 3.823,20

3.700 - 229,40 - 3.929,40

3.800 - 235,60 - 4.035,60

3.900 - 241,80 - 4.141,80

4.000 - 248,00 - 4.248,00

4.100 - 254,20 - 4.354,20

4.200 - 260,40 - 4.460,40

4.300 - 266,60 - 4.566,60

4.400 - 272,80 - 4.672,80

4.500 - 279,00 - 4.779,00

4.600 - 285,20 - 4.885,20

4.700 - 291,40 - 4.991,40

4.800 - 297,60 - 5.097,60

4.900 - 303,80 - 5.203,80

5.000 - 310,00 - 5.310,00

5.100 - 316,20 - 5.416,20

5.200 - 322,40 - 5.522,40

5.300 - 328,60 - 5.628,60

5.400 - 334,80 - 5.734,80

5.500 - 341,00 - 5.841,00

5.600 - 347,20 - 5.947,20

5.700 - 353,40 - 6.053,40

5.800 - 359,60 - 6.159,60

5.900 - 365,80 - 6.265,80

6.000 - 372,00 - 6.372,00

6.100 - 378,20 - 6.478,20

6.200 - 384,40 - 6.584,40

6.300 - 390,60 - 6.690,60

6.400 - 396,80 - 6.796,80

6.443,57 - 399,50 - 6.843,07