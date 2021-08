TerPaz promove oficina de costura para moradoras do bairro do Benguí

Nesta terça-feira (3), as moradoras do bairro do Benguí, em Belém, receberam a oficina de Confecção de Bolsas, que faz parte do projeto “De Menina a Mulher, Tortura que Ela Não Atura". Além das oficinas de empreendedorismo, a atividade busca levar a conscientização, orientação e dialogar sobre a violência contra a mulher nos bairros atendidos pelo programa Territórios Pela Paz (TerPaz).

A iniciativa é uma realização do Grupo de Teatro Palha com parceria do Grupo de Mulheres Brasileiras (GMB), Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), e patrocínio da Embaixada da França no Brasil.

"O objetivo principal dessa oficina é trazer formas alternativas de renda para as mulheres da comunidade, para que elas tenham uma fonte de renda própria e também uma ocupação, já que nós sabemos que com a pandemia muitas delas perderam os seus empregos, então criamos essa forma de ajudar, nós já realizamos várias outras ações voltadas para as mulheres e essa é mais uma delas’’, ressaltou a gestora do Território, Juliana Chaves.

Elda Costa, de 42 anos, que é dona de casa, afirma que pretende adquirir a sua independência financeira por meio da oficina. "Esse curso é muito importante. É uma forma de aprendermos e ganharmos o nosso dinheiro, atualmente não estou trabalhando e, com esse conhecimento adquirido aqui, pretendo começar a empreender’’, afirmou a moradora.

A oficina será realizada até esta quinta-feira (5), na sede do Grupo de Mulheres Brasileiras (GMB), no bairro do Benguí, e será ministrada pela professora de Corte e Costura, Nanan Falcão. “Esse é um curso de iniciação à costura, com o foco em confecção de bolsas, as alunas vão aprender a fazer dois modelos: a ecobag e uma necessaire. Hoje tivemos a apresentação, falamos um pouco sobre costura e assim pudemos ver quem já tem alguma experiência, e quem não tem. Em seguida, cortamos o modelo da primeira bolsa e agora elas tiveram o primeiro contato com as máquinas de costura. Hoje terminamos essa primeira bolsa e amanhã vamos partir para a segunda bolsa e no último dia vamos para a fase de acabamento e finalização’’, detalhou a ministrante.