Terminam nesta terça (2) as inscrições para o PSS do Hemopa

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará (Fundação Hemopa) terminam nesta terça-feira (2) e podem ser realizadas gratuitamente por meio do site da Fundação (www.hemopa.pa.gov.br).

São oferecidas 83 vagas para cargos de níveis médio e superior, nas unidades dos hemocentros das cidades de Belém, Altamira, Capanema, Castanhal, Marabá, Santarém e Tucuruí. Os salários variam de R$ 1.100 (nível médio) a R$ 3.345 (nível superior).

Os cargos de nível superior são para analista de suporte de sistema, biomédico, enfermeiro, farmacêutico-bioquímico, fisioterapeuta e médico. Já as oportunidades para o nível médio são para agente administrativo, operador de computador, técnico de Manutenção, técnico de Segurança do Trabalho.

Mesmo com a instabilidade do sistema de inscrições gerada pela grande demanda de candidatos, 540 participantes se inscreveram no PSS, até a última sexta (29).

A Fundação Hemopa é responsável pela coordenação da Política do Sangue no Pará e, atualmente, atende uma rede hospitalar de mais de 200 unidades. O Hemopa possui unidade de coleta em nove municípios paraenses, que servem como polo de distribuição para as cidades de todas as regiões do estado.