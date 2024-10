Temporada de Cruzeiros começa em Belém com recepção cultural e tour para turistas internacionais

A Temporada de Cruzeiros 2024-2025 foi oficialmente inaugurada na manhã desta segunda-feira (21/10), com uma recepção especial para os passageiros do navio Seabourn Venture, na Estação das Docas, em Belém. Ao som do carimbó e com degustação de chocolates regionais, os visitantes foram acolhidos em uma ação promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur) e da Organização Social (OS) Pará 2000, responsável pela gestão do espaço.

O navio chegou a Belém na noite de domingo (20), e, por volta das 8h30 desta segunda-feira, os passageiros participaram de uma roda de carimbó organizada pelo Grupo Ayrakyrã. Após o procedimento de transbordo, os 250 turistas, de várias nacionalidades, embarcaram em um city tour pelos principais pontos turísticos da capital paraense.

Seabourn Venture é um luxuoso navio de cruzeiro de expedição (Divulgação)

O transatlântico, que veio de Macapá, permanecerá ancorado em Belém até o fim do dia, antes de seguir sua rota para Santarém e Parintins. O Seabourn Venture é um luxuoso navio de cruzeiro de expedição, operado pela Seabourn Cruise Line, projetado para explorar diversos destinos remotos e ambientes variados.

Ideia é causar boa impressão da cidade

Durante a recepção, o secretário adjunto da Setur, Lucas Vieira, juntamente com uma comitiva da COP 30, visitou o navio e entregou uma placa de boas-vindas ao comandante, em homenagem ao primeiro navio da temporada. Lucas Vieira destacou os preparativos do Estado para o turismo, mencionando o novo Terminal Hidroviário de Cruzeiros como um dos investimentos feitos para melhorar a infraestrutura turística, oferecendo mais conforto no embarque e desembarque.

"Queremos encantar os visitantes com nossa biodiversidade, gastronomia e cultura únicas, proporcionando uma experiência de excelência", afirmou o secretário.

Ruan Rocha, diretor-presidente da Pará 2000, complementou, ressaltando que o objetivo do receptivo é causar uma ótima impressão nos visitantes e mostrar que Belém está preparada para receber turistas de todo o mundo, especialmente com a aproximação da COP 30. Ele destacou a diversidade da Estação das Docas, que reúne restaurantes, lojas e espaços culturais em um só lugar, oferecendo uma experiência autêntica da cultura regional.