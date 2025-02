Tem direito ao PIS/Pasep? Pagamento começa hoje segunda (17/02); veja como sacar

A partir desta segunda-feira (17), o governo federal inicia o pagamento do abono salarial PIS/Pasep para trabalhadores nascidos em janeiro. O benefício, que pode chegar a um salário mínimo (R$ 1.518), será liberado para cerca de 2 milhões de pessoas que atuaram com carteira assinada e receberam até dois salários mínimos em 2023.

Quem tem direito ao abono?

Para receber o pagamento, é necessário atender a alguns critérios:

Estar cadastrado no PIS/Pasep ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2023;

Ter recebido, em média, até dois salários mínimos no ano-base;

Ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial dentro do prazo estipulado pelo governo.

Como consultar o benefício?

Os trabalhadores podem verificar se têm direito ao abono salarial acessando o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. No app, basta seguir o caminho: Benefícios > Abono Salarial > Pagamentos, onde será possível conferir o valor, a data e o banco responsável pelo depósito.

Formas de pagamento

O repasse do benefício será feito conforme o banco vinculado ao programa:

Caixa Econômica Federal: O crédito pode ser depositado diretamente em conta-corrente, poupança ou conta digital do aplicativo CAIXA Tem. Também é possível realizar o saque em agências, lotéricas e terminais de autoatendimento.

Banco do Brasil: Trabalhadores do setor público recebem via crédito em conta, Pix, TED ou saque direto nas agências do banco.

Calendário de pagamento

Os saques estarão disponíveis até 29 de dezembro de 2024. Quem não teve os dados informados corretamente dentro do prazo pelo empregador só poderá receber o abono no próximo ano.

O governo prevê o pagamento total de R$ 30,7 bilhões a aproximadamente 25,8 milhões de trabalhadores ao longo de 2025.