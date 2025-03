Tebet diz que Orçamento ainda não aprovado não compromete busca da meta de déficit zero

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), disse que o fato de o Orçamento de 2025 ainda não ter sido aprovado pelo Congresso "não faz falta", ao menos do ponto de vista fiscal e do equilíbrio das contas públicas.

Em entrevista à GloboNews exibida na noite da quarta-feira, 12, Tebet afirmou que trabalhar com 1/18 do Orçamento, como prevê a legislação enquanto a Lei Orçamentária Anual (LOA) não é aprovada, "não é ruim" para efeito de cumprimento da meta de déficit primário zero - que será cumprida, reiterou a ministra.

"O Orçamento não me faz falta nesse ponto, mas eu preciso por segurança jurídica, precisamos realizar obras e fazer a máquina do governo e da economia andar", disse Tebet. Segundo a ministra, o governo está "colocando tudo" dentro da peça orçamentária, como o Programa Pé-de-Meia e o Auxílio Gás.

Em relação aos próximos passos do governo na seara fiscal, Tebet destacou que o governo não irá "inventar subsídios" ou insistir em "fórmulas passadas" que não deram certo. "Não existe almoço grátis", afirmou a ministra, que chamou o colega Fernando Haddad, da Fazenda, de "herói", por enfrentar resistências dentro do PT.