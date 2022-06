Suspensa resolução da Aneel que isentava Equatorial de indenizar consumidores no Pará

Foi suspenda a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que na prática perdoava uma dívida de pelo menos R$ 300 milhões da Equatorial Energia. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal (MPF), que conseguiu na Justiça a suspensão do perdão do pagamento de indenizações devidas aos consumidores paraenses por interrupções no fornecimento de energia.

O perdão das dívidas abrangia pagamentos de 2012 a agosto de 2015 e, segundo o MPF, à época do ingresso da ação, em 2012, poderia representar prejuízo calculado em até R$ 300 milhões aos consumidores.

A decisão, proferida no último dia 8 de junho, é da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), que, por unanimidade, acolheu recurso do MPF para reformar sentença da primeira instância e anular a Resolução Normativa nº 3.731 de 2012.