Startups paraenses são selecionadas pelo Sebrae para evento internacional de bioeconomia

Cinco startups paraenses foram selecionadas pelo Sebrae no Pará para o Bioeconomy Amazon Summit (BAS), evento internacional de bioeconomia, que será realizado, nesta quinta-feira (01.08), no Hangar Centro de Convenções, em Belém. Agora, elas têm a oportunidade de se apresentarem para grandes investidores.

A seleção ocorreu durante o encerramento de mais uma edição do Inova Amazônia 2024 nesta quarta-feira (31.07), programa de aceleração de startups promovido pelo Sebrae e pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), e operado pela Ventiur Aceleradora.

O encontro foi marcado pela troca de conhecimentos e informações no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), com a presença de investidores. Ao final das apresentações das startups, o júri se reuniu e elegeu as cinco empresas selecionadas: Amazônia Domus, DCO Sustentável, Quiron Digital, Seringô e Polimex Bioplásticos.

Ecossistema maduro

“Nessa terceira edição do Inova Amazônia, são startups ainda mais maduras, e isso é resultado de um amadurecimento do ecossistema a partir desse incentivo e promoção que o Sebrae e parceiros proporcionam, estimulando negócios inovadores da bioeconomia”, destacou a gerente da Unidade de Inovação e Sustentabilidade do Sebrae/PA, Renata Batista.

Gestor nacional do Inova Amazônia, Thyago Gatto falou sobre a decisão de trabalhar com a área de bioeconomia. “Resolvemos atuar na bioeconomia porque percebemos que ela é um dos grandes diferenciais do Brasil para alavancar o desenvolvimento econômico, por isso, apostar no Inova Amazônia, entre outros projetos”, opinou ele.

Sócio-fundador da startup DCO Sustentável, Davi Oliveira conta que ficou animado com o resultado, principalmente porque terá uma nova oportunidade de divulgar a empresa no Bioeconomy Amazon. “Há cinco anos a empresa associa ciência e tecnologia ao ecossistema amazônico para gerar energia verde, contribuindo para reduzir a escassez de eletricidade. Ficamos super animados com o resultado porque criamos soluções sustentáveis para Amazônia”, explicou ele.

Novos modelos de negócios

O empresário Francisco Samoneki, CEO da startup Seringô destacou a importância do Inova Amazônia para fomentar as startups na região. A empresa dele, com sede em Castanhal, desenvolve produtos com matéria-prima da seringueira, com apoio de seringueiros como empreendedores autônomos.

“Acredito que nosso grande diferencial é trabalhar a sustentabilidade, trabalhar com famílias que precisam de uma renda, uma qualidade de vida. Então, o bom dessa iniciativa é o propósito que a gente tem. Não é só monetizar a atividade, mas a gente quer ver o bem-estar dessas famílias e introduzir novos produtos no mercado”, ressaltou Samoneki.

Todos os 20 representantes das empresas receberam troféus de participação no Inova Amazônia. Já as cinco startups selecionadas também receberam certificados. A partir de agora, os negócios vão passar por cursos, mentorias, consultorias e eventos proporcionados pelo Sebrae Pará.

Capitalização de recursos

Durante a realização do Bioeconomy Amazon Summit, as cinco startups selecionadas terão a oportunidade de se apresentarem na plenária principal em novos pitches para investidores, que podem ajudá-las na capitalização de recursos e impulsioná-las ao mercado.

“Para essa edição, viemos com um diferencial que é a grande culminância do Inova Amazônia a ser realizado no Bioeconomia Amazon Summit, evento promovido pela ONU. É uma oportunidade muito grande delas saírem investidas do evento”, completou Renata Batista.

“Foi uma jornada de muito aprendizado, algo novo para a Fapespa, que busca sempre investir em bioeconomia, novas startups, para fomentar o desenvolvimento sustentável. Só temos a agradecer pela jornada deste ano”, disse a representante da Fapespa, Caroline Figueiredo.

Inova Amazônia

É um programa de aceleração do desenvolvimento sustentável voltado a startups e empreendedores com uma ideia inovadora e que estão em busca de mais conhecimento e incentivo financeiro para implementar seu projeto de bioeconomia. Por meio da iniciativa, os empreendedores concorreram a mentorias e a uma bolsa de até R$ 39 mil para desenvolver todo o seu potencial inovador.