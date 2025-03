Starmer diz 'manter todas as opções na mesa' após Reino Unido ser atingido por tarifas de Trump

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, prometeu nesta quarta-feira, 12, que manterá "todas as opções na mesa" após as medidas tarifárias para o aço e alumínio de Donald Trump entrarem em vigor nesta quarta. "Obviamente, como todo mundo, estou desapontado com as tarifas globais em relação ao aço e ao alumínio", disse Starmer ao parlamento. "Mas adotaremos uma abordagem pragmática. Como ele sabe, estamos negociando um acordo econômico que incluirá tarifas se formos bem-sucedidos. Mas manteremos todas as opções na mesa", acrescentou ele.

