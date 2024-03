Site do Desenrola começa a integrar plataformas de bancos

Instituições financeiras estão autorizadas a integrar plataformas no site do Desenrola Brasil. Os correntistas, que se enquadram na Faixa 1, poderão receber ofertas de renegociação e serem direcionados para a página do programa do governo federal sem precisar alterar o login.

A partir da portaria 124 do Ministério da Fazenda, editada em 29 de janeiro, foi possível firmar parcerias com instituições financeiras e ampliar o alcance do programa até 31 de março, quando acabam as renegociações. As ofertas para os clientes do Itaú Unibanco já estão disponíveis.

Desde a última segunda-feira (4) até 28 de março, ocorre um mutirão de renegociação de dívidas para a Faixa 1 do Desenrola. Mais de 700 empresas participam do mutirão, entre bancos, financeiras, comércio varejista, operadoras de telefonia, concessionárias de água e de energia e securitizadoras. Ao todo, mais de 550 milhões de ofertas estão disponíveis no MegaFeirão, além dos descontos de até 96% do Programa Desenrola.

O site do Desenrola Brasil também pode ser acessado por meio da plataforma da Serasa Limpa Nome. A integração possibilita que os usuários logados sejam direcionados para o site do governo, onde é possível consultar os débitos e fazer pagamentos nas condições do programa, também sem a necessidade de um outro login.