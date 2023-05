Sindifisco ameaça parar operações contra fraudes na Receita

O Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional) ameaçou suspender operações contra fraudes em caso de não regulamentação do bônus de eficiência da categoria. As informações são do site Poder 360.

A entidade citou como exemplo a operação ‘Gauteng’, deflagrada em Santa Catarina, que combate emissões falsas de notas fiscais.

Segundo o sindicato, o valor pode ter atingido R$ 4 bilhões.

Os auditores fiscais investigaram empresas que atuam na cadeia de sucatas nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo.