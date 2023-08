Sindicombustíveis Pará alerta para a possibilidade de desabastecimento de diesel nos postos

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis e Lojas de Conveniência do Estado do Pará (Sindicombustíveis Pará) emitiu uma nota, na manhã desta quinta-feira (10), alertando sobre a preocupação de um possível desabastecimento de diesel nos postos revendedores devido restrições e cancelamentos de pedidos feitas pelas empresas distribuidoras.

De acordo com o comunicado da entidade, "a situação alarmante é resultado de um conjunto de fatores que afetam diretamente a cadeia de suprimentos de combustíveis no País".

Para o Sindicombustíveis/PA, uma das principais razões para esse cenário é a nova política de preços adotada pela Petrobrás, que tem impactado as importações de diesel.

"A recente mudança na política gerou desestímulo às importações, afetando a disponibilidade de combustível no mercado interno, uma vez que a PETROBRAS não é autossuficiente na produção do combustível e grande parte é importado. Por isso, é necessário haver adequação entre mercado interno e externo, o que deixou de existir com a nova política de preços da Companhia", diz o comunicado.

O comunicado também destaca sobre a importância na busca por soluções diante da situação atual, visando evitar impactos negativos na economia e no público consumidor. "É fundamental que as autoridades competentes, juntamente com as empresas do setor, trabalhem em conjunto para garantir o abastecimento adequado de diesel e a estabilidade dos preços" conclui.

(Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).