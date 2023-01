Preço da gasolina nos postos cai e volta a ficar abaixo de R$ 5, diz pesquisa

Pela segunda semana consecutiva, o preço médio do litro da gasolina vendido nos postos do país recuou, segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). As informações são do G1.

O levantamento mostra que o valor médio caiu de R$ 5,04 para R$ 4,98 na semana de 15 a 21 de janeiro, o que representa uma retração de 1,19%, sendo que o preço mais alto encontrado nesse intervalo foi de R$ 6,99 o litro.

Também teve queda o litro do etanol hidratado, na casa de 2,28%, passando de R$ 3,94 para R$ 3,85 - o valor mais alto encontrado pela Agência na última semana foi de R$ 6,57.

Já o preço médio do diesel passou de R$ 6,36 para R$ 6,32 o litro – recuo de 0,62%. O valor mais alto encontrado na semana foi de R$ 7,99.