Preço do Diesel fica 5% mais caro nos postos de Belém

O preço médio do litro do Diesel (S10) consumido pelos paraenses e comercializado em postos de combustíveis de Belém ficou quase 5% mais caro no mês passado em relação aos preços médios verificados no mês de abril.

Já nos primeiros cinco meses deste ano, de janeiro a maio, a alta acumulada do produto foi de quase 20%, já que fechou em 19,68%, contra uma inflação calculada em 3,33%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE). Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA), em estudo divulgado nesta terça-feira (15).

Em abril, o preço médio do produto foi de R$ 4,6, e no mês passado subiu para R$ 4,8. Em janeiro deste ano o litro do óleo Diesel era encontrado na Região Metropolitana de Belém (RMB) a R$ 4,1. Por outro lado, em maio do ano passado, o preço registrado era R$ 3,7. O levantamento do Dieese é baseado nas informações da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

De acordo com o Departamento, os aumentos sequenciais nos preços dos combustíveis têm efeito dominó na economia paraense. “Principalmente no caso do óleo Diesel, acarretando aumentos de preços generalizados e consequentemente aumento de inflação e perda de poder aquisitivo. Somente este ano, de janeiro a maio, oficialmente a Petrobrás já promoveu oito alterações nos preços do óleo Diesel na Refinaria, sendo cinco aumentos e três quedas”, afirma o boletim assinado pelos economistas Roberto Sena e Everson Costa.

Segundo informações da Petrobras, 23% do preço corresponde a tributos: 14% de ICMS e mais 9% de PIS/Pasep e Cofins. Já para a gasolina, impostos e contribuições pesam mais. Somadas, as cobranças de ICMS, Cide, PIS/Pasep e Cofins representam 42% do valor cobrado nas bombas.