Shoppings apostam em promoções de até 70% para atrair clientes no mês de julho

Durante o mês de julho, quando muitos paraenses viajam para aproveitar as praias e balneários do estado, o movimento nos centros de compras acaba diminuindo. Para atrair os consumidores, os empreendimentos adotam estratégias e promoções com o objetivo de melhorar o ritmo das vendas. O Grupo Liberal foi até um dos shoppings centers mais tradicionais da Região Metropolitana de Belém (RMB) para conferir a oferta e encontrou promoções que variam de 40% a 60%, em uma das lojas o desconto dos produtos vai até 70%.

As liquidações nas compras em julho visam garantir que os estabelecimentos tenham um fluxo de vendas positivo até a próxima data comemorativa, que acontece apenas em agosto. Além disso, as promoções ajudam a renovar as vitrines para as movimentações do segundo semestre, como: Dia dos Pais, Círio de Nazaré, Dia das Crianças e Natal.

Entre os itens com promoção estão peças de vestuário, cosméticos, bolsas, sapatos e até mesmo eletrodomésticos.

A paraense Ediane Barros, 42 anos, é responsável por uma loja especializada em artigos femininos que funciona no shopping. Ela destaca que uma das estratégias adotadas para este mês foi o bazar, que oferece peças que vão de 40% até 70% de desconto.

Ediane Barros, responsável pela loja, exibe itens em liquidação (Cristino Martins | O Liberal)

“Tem dado bastante certo, porque o bazar tem a estratégia de chamar mais clientes neste mês de julho. No começo do mês foi bem melhor, mas agora como muita gente já respondeu eu acredito que vai melhorar”, diz.

A física Brenda Sampaio, 23 anos, é moradora de Santa Izabel do Pará, na Grande Belém. A jovem veio da cidade natal até o shopping, na capital paraense, para passear e assistir a uma sessão de cinema na companhia da avó. Porém, de acordo com Brenda, ela acabou sendo convencida a fazer compras já que os preços eram favoráveis.

Brenda Sampaio aproveitou o passeio para fazer compras (Cristino Martins | O Liberal)

“Desde criança a gente tem o hábito de quase todo mês vir ao shopping assistir a um filme e fazer uma compra, nem que seja apenas uma 'lembrancinha'. Nós entramos em uma loja de roupas e acabamos encontrando umas promoções de calça, que inclusive eram muito boas - abaixo de R$100 - o que eu considero um preço muito bom”, afirma Brenda.

Já o professor Robson Lima foi até o shopping já com um item em mente: o ventilador. Segundo ele, esse é um eletrodoméstico essencial na casa dos paraenses para enfrentar as altas temperaturas registradas durante o verão amazônico.

Robson contou que antes de efetuar a compra pesquisou as lojas que estavam com os melhores preços e encontrou itens com valores que iam de R$150 a R$300. “Eu consegui achar uma que estava com o preço mais em conta. E como está quente, o pessoal está procurando muito. Até na loja onde eu comprei esse aqui tinham mais pessoas procurando o ventilador”, comentou.