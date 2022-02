Setor portuário movimentou 1,2 bi toneladas e cresceu 4,8% em 2021

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) informou nesta quarta-feira (02) que a movimentação portuária de mercadorias no Brasil bateu novo recorde com 1,2 bilhão de toneladas de cargas diversas movimentadas em 2021 - o que representa crescimento de 4,8% em relação a 2020. As informações são da Agência Brasil.

“O setor portuário deixou de ser um gargalo, vem respondendo às demandas do setor produtivo brasileiro e alcançando resultados cada vez mais expressivos. Além do mercado, essa resposta vem por meio dos investimentos que fazemos e da iniciativa privada”, informou o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas.

Em nota, o Ministério da Infraestrutura disse que a previsão é que o número cresça também em 2022. Os números publicados pela pasta mostram que a expectativa é 2,4% a mais do que o resultado registrado para 2021.

“Pelos próximos quatro anos, a agência prevê a manutenção do viés de alta na movimentação portuária. Em 2026, a expectativa é que o setor portuário nacional movimente 1,402 bilhão de toneladas, contra 1,360 bilhão de toneladas em 2025”, diz o documento.