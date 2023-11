Setor de serviços se mantém estável e registra crescimento de 1,0% em setembro no Pará

O setor de serviços registrou expansão de 1,0% no Pará no mês de setembro de 2023, conforme aponta a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta terça-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No acumulado do ano, de janeiro a setembro, o crescimento é de 6,8%, já no comparativo com o mês de setembro de 2022 o aumento é de 4,8%.

O barbeiro Arison Barreto, de 27 anos, que trabalha há cerca de seis anos no segmento, afirma que em setembro a movimentação na barbearia foi positiva. “Setembro foi um dos melhores meses, crescemos bastante nesse mês, mas continuamos ainda nessa constância”, declara.

Agora, mais próximo do fim do ano, Arison acredita que a movimentação neste período deve superar os outros meses e, para isso, o estabelecimento tem investido em estratégias de posicionamento digital.

"A gente vê um movimento crescente, justamente pelas campanhas que a gente faz na internet que impulsionam a barbearia no bairro, fazendo crescer o nosso movimento. A expectativa para o fim de ano é que seja muita correria. É um período que aquece e dá mais gente.”

Uma aposta que também é feita no empreendimento para atrair novos clientes é manter os profissionais antenados às novidades do mercado. “O nosso diferencial é que buscamos entender o que o cliente quer, além dos serviços como limpeza de pele, cortes, barba, sempre estamos estudando e atrás de conhecimento. Os clientes procuram muito o serviço de limpeza de pele, alisamento capilar, desenhos, entre outros”, destaca Arison.

Variação nacional

O volume de serviços na esfera nacional apresentou queda de 0,3% em setembro, na série com ajuste sazonal. A variação negativa foi indicada em três das cinco atividades de divulgação investigadas, com destaque para os recuos de serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,1%); informação e comunicação (-0,7%); e transportes (-0,2%). Por outro lado, os serviços prestados às famílias (3,0%) e os outros serviços (0,8%) apresentaram as únicas expansões do mês.

No acumulado de janeiro a setembro de 2023, em comparação com o ano anterior, o setor de serviços teve aumento de 3,4%. A contribuição positiva com maior destaque foi no ramo de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (3,4%), impulsionado, conforme aponta a pesquisa, em grande parte, pelo aumento das receitas das empresas que atuam nos segmentos de transporte rodoviário de cargas; aéreo de passageiros; navegação de apoio marítimo e portuário; transporte por navegação interior de carga; armazenamento; e rodoviário coletivo de passageiros.

Das 27 unidades federativas, 17 apresentaram queda no volume de serviços em setembro de 2021, na comparação com agosto deste ano. As variações negativas foram registradas em São Paulo (-1,2%), seguido por Goiás (-4,5%), Rio Grande do Sul (-1,6%) e Distrito Federal (-2,6%). Em contrapartida, Rio de Janeiro (1,9%), seguido por Ceará (1,9%) e Pernambuco (1,0%) exerceram as principais contribuições positivas do mês.