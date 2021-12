Setor de serviços perdeu mais de 2,4 mil empregos no Pará em outubro

O mês de outubro fechou com saldo negativo de 2.436 empregos formais no setor de serviços no Pará, segundo levantamento divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No total, foram contratadas 11.924 pessoas e outras 14.360 foram demitidas. Em outubro do ano passado, o cenário foi inverso: houve 11.392 admissões e 8.299 desligamentos, gerando saldo positivo de 3.093 postos de trabalhos.

Na comparação com outros Estados da região Norte, o Pará ficou com o destaque negativo, seguido pelo Amapá (-67 postos). Quem gerou mais empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, foi o Amazonas (1.014), seguido do Acre (544), Tocantins (500), Rondônia (483) e Roraima (332). Em toda a região, 29.731 pessoas foram contratadas e 29.361 demitidas – salto positivo de 370 postos de trabalho.

A pesquisa ainda analisou o comportamento do setor dentro do mercado de trabalho em todo 2021. No acumulado do ano, entre janeiro e outubro, o Estado ficou com a geração de 21.784 postos de trabalhos - 122.866 admissões contra 101.082 desligamentos. No mesmo período do ano passado, o ramo de serviços no Pará também apresentou crescimento de empregos formais, em menor número. À época, foram feitas 88.212 admissões e 79.568 demissões, com saldo positivo de 8.644 postos de trabalhos.

Nos dez primeiros meses deste ano, todos os Estados do Norte apresentaram resultados positivos na geração de empregos formais, entre admitidos e desligados, com destaque para o Pará, seguido do Amazonas (14.112), Tocantins (5.444), Rondônia (5.080), Acre (3.556), Roraima (2.275) e Amapá (1.996). No Norte como um todo, o saldo positivo ficou em 54.247 postos de trabalhos, com 303.518 admissões e 249.271 desligamentos.

Já nos últimos doze meses, entre outubro de 2020 e outubro de 2021, o Pará gerou 20.964 postos de trabalhos – admitiu 140.724 pessoas e demitiu 119.760. Também ficou em destaque entre os Estados do Norte no período, e atrás dele aparecem o Amazonas (14.523), Tocantins (5.844), Rondônia (4.914), Acre (3.464), Roraima (2.224) e Amapá (1.639). O saldo positivo do Norte ficou em 53.572 postos de trabalhos, já que 348.801 pessoas foram contratadas e 295.229 desligadas.