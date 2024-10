Setor de cartões proíbe uso de crédito para apostas em plataformas de bets

O setor de cartões proibiu nesta quarta-feira (2/10) o uso de cartões de crédito no pagamento de apostas em bets e jogos online.

A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) decidiu em reunião extraordinária que a nova medida terá vigência imediata. Entre os membros da Abecs estão grandes bandeiras do setor, como Visa, Mastercard e Elo.

“A decisão da Abecs baseia-se na crescente preocupação do setor de cartões em torno da prevenção ao superendividamento da população e do crescimento das apostas online no País, que, entre outras consequências, pode gerar impactos significativos no endividamento e no consumo relacionado ao varejo e ao setor de serviços”, disse a associação, em nota.

A regulamentação do mercado de bets apresentada pelo Ministério da Fazenda já prevê a proibição do cartão de crédito, mas só começa a vigorar em janeiro de 2025.

A Abecs decidiu proibir o uso cartões de crédito para apostas on-line, mesmo reconhecendo que essa prática ainda é pequena no Brasil. A associação enfatizou a necessidade de discutir o veto a outras formas de financiamento relacionadas às apostas como Pix.

“Como se sabe, o Pix é hoje o maior responsável pelos lances realizados em jogos online, tendo se mostrado um meio de acesso a linhas de crédito, como o cheque especial, e, por consequência, um importante vetor de endividamento”, destacou.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)