Servidores da Fasepa protestam em frente à Seplad por cumprimento de acordo envolvendo PCCR

Servidores da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) realizam um ato público, na manhã desta quinta-feira (18), em frente à Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), na Travessa do Chaco, próximo à Almirante Barroso, para cobrar o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da categoria.

De acordo com os manifestantes, pelo que foi acordado entre o governo do Estado e sindicatos, o PCCR deveria ser enviado à Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) para ser votado no final de maio. No entanto, Kleofas Dias, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos das Fundações em Assistência Social e Cultura do Estado do Pará (Sindfepa), afirma que o PCCR "está engavetado" na Procuradoria-Geral do Estado (PGE). "Isso é uma negativa para a categoria que vem há muitos anos, há décadas esperando a aprovação desse plano. Muitos estão em fase para se aposentar, esperando só a liberação do plano", declarou.

O movimento cobra uma resposta do governo e planeja novas manifestações. "Nesse sentido, nós tiramos em assembleia e a categoria decidiu vir pra frente da Seplad cobrar um prazo final para tramitação desse projeto na Alepa para aprovação", diz Kleofa. Caso não haja resposta positiva, o representante da categoria afirma que os trabalhadores devem realizar uma nova assembeia nesta sexta-feira (19) para decidir sobre a realização de ato em frente à PGE.

O Grupo Liberal procurou o governo do estado e aguarda um retorno sobre o assunto.