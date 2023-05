Servidores públicos realizam protesto por reajuste salarial

Funcionários públicos de diversas secretarias e órgãos do estado do Pará protestaram em frente à sede da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), localizada na travessa do Chaco, no bairro do Marco, na manhã desta terça-feira (16). Eles pediam uma audiência com representantes do governo para discutir as pautas da campanha salarial de 2023. No final da manhã, os manifestantes chegaram a fechar parcialmente a avenida Almirante Barroso e liberaram a via em seguida.

A categoria pede reajuste de 25%, sendo 20% referente às perdas salariais dos anos anteriores e 5% para repor as perdas da inflação do último ano. Além disso, os servidores querem aumento do vale alimentação para R$ 1.500, a implementação de Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCRs) em alguns órgãos e o aumento do valor da diária concedida para deslocamentos no interior do estado.

Comissão de servidores foi recebida para negociação na secretaria de administração (Divulgação)

“Na semana passada, o governo apresentou uma proposta de 0% de reajuste e não sinalizou nem a reposição do salário mínimo, sendo que parte dos servidores do estado tem como base o salário mínimo. Hoje, nós esperamos ser recebidos e que o governo apresente uma contraproposta de reajuste, bem como atendimento dos demais pontos da pauta”, afirmou Cleber Rezende, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) no Pará.

Por volta das 10h30, uma comissão de manifestantes foi recebida na Seplad para negociação. A reunião durou cerca de duas horas e encerrou com a confirmação de que o Governo irá equiparar a remuneração dos servidores que tem como base o salário mínimo. Também há previsão de que uma nova audiência ocorra até o final desta semana para apresentação da contraproposta da administração estadual.

A reportagem do Grupo Liberal solicitou esclarecimentos da Seplad sobre a pauta do funcionalismo e aguarda respostas.