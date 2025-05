Serviços estão no segundo ponto mais alto da série histórica, destaca IBGE

O avanço de 0,3% no volume de serviços prestados no País em março ante fevereiro sucedeu um avanço de 0,9% no mês anterior, representando um ganho acumulado de 1,2% no período de altas consecutivas, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em janeiro, o setor tinha experimentado um recuo de 0,5%.

No primeiro trimestre, o volume de serviços prestados caiu 0,2% ante o quarto trimestre de 2024, a primeira taxa negativa após uma sequência de sete trimestres seguidos de avanços. O gerente da pesquisa do IBGE, Rodrigo Lobo, ressalta que o setor de serviços alcançou recentemente o ápice da série histórica, em outubro de 2024, e as poucas taxas negativas depois desse recorde representavam uma acomodação, e não reversão de trajetória.

Em março, os serviços operavam apenas 0,5% aquém do pico alcançado em outubro passado. "Esse ponto (de março) é o segundo ponto mais alto da série do setor de serviços. De maneira alguma a gente poderia afirmar que estamos experimentando um início de declínio do setor de serviços", declarou Lobo. "É um patamar próximo ao seu ápice."

Três das cinco atividades investigadas registraram expansão em março ante fevereiro, com destaque para os transportes, com elevação de 1,7%, o segundo resultado positivo seguido, com ganho acumulado de 2,2%.

"Ainda que haja uma primeira taxa negativa em tecnologia da informação, tem o setor de transportes sustentando os serviços em patamar próximo ao ápice. Tem uma disseminação grande (de altas) no setor de transportes, não foi um setor isolado. Cresce o transporte de passageiros, cresce o transporte de cargas. Sob a perspectiva do modal, cresce o transporte aéreo, cresce o transporte terrestre, e, sobretudo, cresce a parte de armazenagem, serviços auxiliares e correios. Há uma disseminação importante, mostrando uma força no setor de serviços, mostrando uma força importante da economia", afirmou Lobo. "Parte desse crescimento tem a ver com uma dinâmica da economia mais aquecida. Há claramente alguma movimentação na economia que sustenta esse setor de transportes, e não um setor pontual."

Os demais avanços ocorreram nos serviços profissionais, administrativos e complementares (0,6%) e nos prestados às famílias (1,5%).

Segundo Lobo, a celebração do carnaval em março ajudou a impulsionar o desempenho dos serviços prestados às famílias, enquanto a realização do festival de música Lollapalooza, em São Paulo, contribuiu também para aumentar a receita do ramo de espetáculos no Rio de Janeiro, onde fica a sede da empresa organizadora do evento.

Na direção oposta, houve queda em informação e comunicação (-0,2%) em março, após um ganho de 3,8% acumulado entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025. O segmento de outros serviços ficou estável (0,0%) em março ante fevereiro, após crescer 5,5% nos dois últimos meses.