Serviços de reparos automotivos crescem até 30% às vésperas do Réveillon, na Grande Belém

Com o aumento das viagens para as festas de Ano Novo, oficinas em Belém registram maior procura por revisões e reparos automotivos. Alinhamento, suspensão e troca de pneus estão entre os serviços mais buscados pelos motoristas que querem garantir a segurança nas estradas.

“No mês de dezembro, temos um pico sazonal que começa no final de novembro, segue até fevereiro e depois cai em março. Durante esse período, os atendimentos e os serviços aumentam cerca de 30%," destaca Miranda Novais, dono de uma oficina de automóveis da Grande Belém.

Para ele, a explicação para o fenômeno está ligada à preparação dos veículos para viagens longas e também às condições climáticas, como o período chuvoso, que intensifica a necessidade de cuidados com os automóveis. Ele explica que: “Além das viagens, tem a chuva que é uma preocupação, então os serviços mais procurados são: troca de pneus, alinhamento, balanceamento e suspensão”.

Outro fator que diferencia os serviços realizados no fim do ano é o perfil das revisões, explica o empresário. Enquanto, no meio do ano, as manutenções tendem a ser mais simples, em dezembro os motoristas buscam revisões mais completas para garantir a segurança de suas famílias durante as viagens de férias. “O cliente quer que o carro esteja 100%. Ele sabe que vai colocar a família no veículo e, por isso, não poupa nos cuidados,” acrescentou.

Alta demanda

Miranda explica que, nesses dias que antecedem a festa da virada, em média, são atendidos de 20 a 25 carros por dia em cada unidade, volume considerado alto pelos gestores. Apesar disso, a contratação de funcionários temporários não é uma opção viável devido à necessidade de mão de obra especializada. “Diferente do comércio, onde você desenvolve profissionais de forma mais rápida, aqui trabalhamos com uma equipe fixa e já preparada para atender à demanda da alta temporada,” afirmou o entrevistado.

Ele ainda revela que a oficina conta com cerca de 20 funcionários. “Com a alta procura, o atendimento é realizado por ordem de chegada, com 80% dos clientes sendo passantes, ou seja, aqueles que chegam à loja sem agendamento prévio.

Clientes

Renan Sawada, de 38 anos, viaja com a família todos os anos para o interior do estado no ano novo. Ele conta que vai todos os anos fazer a revisão e demais serviços de reparo no carro por cuidados e revela que, com a demanda do fim de ano, teve que esperar para conseguir atendimento. “Esperei pouco mais de uma hora para ser atendido”, diz o empresário.

“Eu levo sempre o meu carro e o da minha mãe para fazer esse ‘check-up’ com alinhamento, balanceamento e troca de óleo, e, como todo mundo, deixo sempre pra fazer o mais próximo da viagem, até para manter o carro ‘novinho’”, explicou.

Anderson Maia também vai viajar neste período e percebeu o impacto no bolso. “Os preços estão um pouco mais altos. Não chega a ser um aumento absurdo, mas subiu,” afirmou. O administrador ainda comentou sobre o fluxo: “A oficina estava lotada quando cheguei. Esses dias são sempre bem cheios, todo mundo todo mundo deixa para fazer os reparos próximo da viagem”.