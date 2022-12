Serasa: Feirão Limpa Nome é prorrogado; saiba como negociar dívidas e ter descontos

O Feirão Serasa Limpa Nome foi prorrogado até o próximo dia 23 de dezembro. Os consumidores inadimplentes podem obter até 99% de desconto nas renegociações de dívidas. Com informações do G1.

A iniciativa conta com a participação de 267 empresas, entre bancos, telefonia, varejo, universidades e outros segmentos. O Serasa afirma que são mais de 250 milhões de ofertas, com descontos em dívidas atrasadas ou negativadas que podem ser negociadas em até três minutos.

As negociações podem ser feitas pelos canais digitais da Serasa:

Site: www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Ligação gratuita: 0800 591 1222

WhatsApp: 11 99575–2096

O feirão online realizou mais de 4,5 milhões de negociações no mês de novembro, um aumento de 60% em comparação com outubro e 18% a mais que no mesmo mês do ano passado. Foram R$ 12 bilhões de descontos em quatro semanas.

As empresas de telecomunicação (32%), securitizadoras (28%) e varejo (15%) lideraram o ranking de acordos fechados. A maioria dos acordos foi realizada por consumidores na faixa etária dos 31 a 40 anos de idade (32%) e por mulheres (56,7%).

Segundo a Serasa, uma pesquisa feita com 2.800 pessoas mostra que 64% delas planejam pagar as dívidas e contas básicas com o 13º salário.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)