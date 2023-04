Semana Santa: Feira do Pescado 2023 começa nesta quarta-feira em 8 pontos de vendas

A Feira do Pescado 2023 começa nesta quarta-feira (5) e segue até quinta-feira (6), disponibilizando para venda 30 toneladas de pescado, entre caranguejo, camarão e diferentes espécies de peixes. Serão oito pontos de vendas ao todo, entre eles os tradicionais, que também funcionaram em anos anteriores: a Fundação Cultural Tancredo Neves(Centur) e a Aldeia Amazônica. A edição 2023 do evento contará ainda com pontos de vendas em duas Usipaz: do Guamá e Icuí-Guajará e na sede da Secretaria de Estado de Educação( Seduc).

Além desses, na segunda-feira (4), a organização da Feira do Pescado anunciou mais três pontos de venda apoiados pelo Estado: na unidade da Marfrios (matriz), na travessa Rômulo Maiorana, 231, bem em frente à feira da 25; na Marfrios(filial), na Avenida Roberto Camelier esquina com Caripunas no bairro Jurunas, e na barraca do Kennedy, na feira da 25.

A Feira do Pescado é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), com o objetivo de garantir esses produtos à população e, assim, possibilitar o acesso ao tradicional alimento da Semana Santa.

De acordo com o Governo do Estado, os atendimentos ocorrerão das 08h às 14h.

Veja os pontos de vendas:

Fundação Cultural do Estado do Pará (Centur) – avenida Gentil Bittencourt 650, Nazaré - Belém/Pará

Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel, na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira

Sede da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) – Avenida Augusto Montenegro, Km 10, S/N

Usipaz do Guamá - Avenida Bernardo Sayão, próximo ao primeiro portão da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Usipaz Icuí-Guajará- Estrada do Icuí-Guajará, S/N, esquina com a Avenida Independência, Ananindeua.

Marfrios (matriz),na travessa Rômulo Maiorana, 231, bem frente à feira da 25;

Marfrios(filial), na Avenida Roberto Camelier esquina com Caripunas no bairro Jurunas

Kennedy Mariscos e Pescados, na feira da 25

Confira os preços de alguns dos pescados mais procurados na feira:

Filé de pirarucu fresco – R$ 50 (kg)

Filé de dourada – R$ 23 (kg)

Filé de pescada amarela M – R$ 37,90 (kg)

Filé de pescada amarela G – R$ 39,90 (kg)

Bacalhau desfiado – R$ 74,90 (kg)

Camarão rosa (sem casca) GG – R$ 74,90 (kg)

Camarão rosa (sem casca) G – R$ 72,90 (kg)

Camarão rosa (sem casca) M – R$ 65,00 (kg)

Camarão rosa (sem casca) P – R$ 45,00 (kg)

Fonte: Sedap