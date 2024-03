Semana do Consumidor: lojistas de Belém fazem descontos de até 70%

Oficialmente, o Dia do Consumidor será celebrado na próxima sexta-feira, 15 de março. No entanto, ao longo desta semana, lojistas de Belém já vêm antecipando as promoções alusivas à data, como forma de aproveitar um dos períodos mais favoráveis ao varejo brasileiro no primeiro trimestre do ano. Em um shopping localizado no bairro do Umarizal, consumidores já podem encontrar descontos de 20% a 70% nos produtos.

A secretária Luana Alves (23 anos) estava procurando roupas para o bebê que ela está gestando, há 5 meses. “Eu peguei um dinheirinho e já vim torrar aqui no shopping. Vim ver umas promoções de bebê, e umas coisas pra mim também”, explicou Luana, que adquiriu um kit 10 bodies para a criança que ainda vai nascer.

Luana Alves (23 anos), secretária (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Segundo a consumidora, que também comprou sandálias para ela própria e para o marido, o desconto nos calçados foi de 20%. “Eu nem sabia que tava tendo [a Semana do Consumidor], foi uma coincidência mesmo”, revelou. Questionada se voltaria na sexta-feira (15) para aproveitar as promoções do Dia do Consumidor, ela disse que prefere aproveitar a tranquilidade do meio da semana e, por isso, procuraria em outras lojas possíveis descontos.

O lojista do segmento de vestuário masculino, Rafael Vieira, diz que a Semana do Consumidor é importante para dar um fôlego nas vendas pós-Carnaval. “A gente tá com até 70% de desconto, um desconto bem agressivo”, informa. Um dos vendedores da loja de Rafael, Aldair Nicácio (28 anos), diz que a expectativa é de melhora no movimento nos próximos dois dias. “Na sexta-feira (15), a gente espera um movimento bem grande, inclusive, já na abertura da loja”, declara.

Aldair Nicácio (28 anos), vendedor (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Segundo Rafael Vieira, o fluxo de clientes no shopping costuma aumentar em até 30% no Dia do Consumidor, aquecendo ainda mais as vendas. Em relação ao ano passado, o faturamento cresceu cerca de 10%. “Não é um crescimento tão expressivo, mas é mais do que a gente já registrou em anos anteriores”, acrescentou o lojista.

Data é importante para o primeiro trimestre

“Nós temos o Dia das Mães e o Dia dos Namorados que são datas importantes, mas nesse primeiro trimestre, que a gente tem uma venda um pouco mais abaixo do que a média do ano, a gente precisa ter algum tipo de ação com maior apelo”, explica Marco Souza, lojista do segmento de vestuário masculino, feminino e infantil. Dentre ações locais e outras alinhadas com as franqueadoras, os descontos variam entre 10% e 30% nesta semana, com expectativa no crescimento das vendas entre 20% e 40%.

Marco destaca que as vendas de início de ano foram retraídas para o varejo. “Nós estamos praticamente empatados com o ano passado, mas temos operações que estão abaixo do ano passado. Por isso, a gente acredita que a Semana do Consumidor pode dar uma alavancada nesses dias agora, para tentar reagir”, projeta o lojista.