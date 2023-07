Seguro desemprego 2023: veja qual o valor, quantas parcelas pode receber e como sacar

Perder o emprego é algo que ninguém gostaria de passar, mas se, infelizmente, isso aconteceu, saiba se você tem direito a receber o Seguro Desemprego, qual o valor que poderá sacar e por quantos meses receberá os valores. O benefício muda de valores a cada ano conforme a mudança do salário mínimo, que este ano é de R$ 1.320.

Seguro-desemprego: como ele funciona?



O benefício é dado pelo Governo Federal aos trabalhadores que foram demitidos sem justa causa. Ele pode ser de três a cinco parcelas, dependendo do tempo que o empregado esteve como trabalhador formal (carteira assinada) da empresa em questão.

Qual o valor do seguro desemprego em 2023?



Como já explicado anteriormente, o valor do seguro desemprego é calculado a partir do salário mínimo do ano, que é em 2023 de R$1.320. Será então considera a média salarial dos últimos três meses antes da demissão.O teto do seguro desemprego em 2023 é de R$ 2.230,97.

Como dar entrada no Seguro Desemprego 2023?



Para dar entrada no seguro-desemprego 2023, não precisa enfrentar filas. Basta acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou o site Gov.br.

Quais os documentos necessários para dar entrada no Seguro Desemprego?



Requerimento do seguro desemprego (recebido do empregador no momento da demissão);

CPF

Cálculo do Seguro Desemprego 2023

Para saber exatamente o valor que você vai receber, basta fazer o seguinte cálculo:

Calcular a média dos últimos 3 salários (valor bruto), ou seja, somar os valores e dividir por 3; Com esse valor em mãos, você saberá em qual faixa salarial você se encaixa.

Faixas salariais

- Salários de até R$ 1.968,36 multiplica o valor médio por 0,8;

- Salários entre R$ 1.968,37 a R$ 3.280,93: multiplicar por 0,5 e depois somar R$1.574,69;

- Salário acima de R$ 3.280,93 valor fixo de R$ 2.230,97.

Como receber o Seguro Desemprego em 2023?



Após entrar com o pedido e realizar o cálculo do seguro-desemprego, o trabalhador deve receber o benefício em até 30 dias após a solicitação, caso se encaixe nos critérios necessários e seja aprovada a concessão da assistência financeira.