Segurados do INSS têm até dia 11 para agendar perícia médica; veja como realizar o procedimento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou hoje (4) que cerca de 85,2 mil segurados que recebem benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) têm até o próximo dia 11 para agendar a perícia médica do pente-fino. As informações são do portal Metrópoles.

O INSS publicou no dia 27 de setembro um edital de convocação do Diário Oficial da União (DOU) com os nomes de mais de 95 mil segurados que devem fazer a perícia médica. Os que não realizarem, poderão ter os benefícios suspensos.

Como realizar o agendamento

A perícia pode ser marcada pelo telefone 135 ou pela plataforma Meu INSS. No segundo caso, entre no aplicativo ou site, clique em “Agendar Perícia” e, em seguida, em “Novo Requerimento”. Escolha “Perícia Inicial” se for a primeira vez.