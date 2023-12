Segunda turma da Escola de Eletricistas 2023 conquista certificação

Na manhã desta quinta-feira (21), foi celebrada a certificação da segunda turma da Escola de Eletricistas 2023, na sede da Equatorial Pará, que idealizou a iniciativa junto com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Pará (Senai-PA). O curso teve duração de três meses e contribui para a expansão da mão de obra qualificada na região. Esse marco não apenas representa a conclusão de um ciclo educacional, mas assinala o início promissor de novas oportunidades profissionais.

A analista de responsabilidade social da empresa de energia elétrica, Michelle Miranda, conta que a parceria já existe desde 2022, após ser verificada a necessidade de qualificar a mão de obra local. “Começamos com um conteúdo programático que atendia todas as necessidades da Equatorial. No ano passado, formamos 48 pessoas e, em 2023, 99. Colocar profissionais altamente qualificados no mercado de trabalho, fazendo com que sejam inseridos e gerem sua renda, é extremamente importante”, declara.

Somente em Belém, na formatura realizada na rodovia Augusto Montenegro, 25 mulheres se formaram - o curso não registrou nenhuma desistência. Na opinião de Michelle, ter uma turma totalmente feminina é um exemplo de igualdade de gênero. As participantes chegaram a ganhar uma bolsa durante os três meses de curso porque, como as aulas duravam oito horas por dia, era preciso incentivar a permanência das alunas.

O diretor da unidade Senai Getúlio Vargas, Welson Corrêa, diz que o setor elétrico é, normalmente, composto por uma maioria masculina, daí a importância da inclusão de mulheres. “Hoje a mulher está enveredando por todos os segmentos, pela sua capacidade intelectual e física, e essa é uma demonstração de rompimento de barreiras”, opina o gestor.

Expectativas

A jovem Layse Lopes, de 27 anos, tem grandes expectativas para a profissão e busca seu primeiro emprego. Embora tenha outras formações na área de saúde, ainda não conseguiu oportunidades no mercado, e acredita que o curso será positivo nesse sentido. “Por muito tempo eu estava buscando uma oportunidade no mercado de trabalho e eu tenho tantas formações, sei que o curso de eletricista vai me abrir uma oportunidade por abranger uma área tão grande das empresas”, afirma.

Apesar de nunca ter trabalhado no setor elétrico, Layse se diz “muito curiosa” e declara que gostou de adquirir um novo conhecimento. Ela conta, inclusive, que tinha medo de qualquer reparo elétrico, mas, agora, sabendo que o trabalho pode ser seguro, perdeu o receio. “Eu tinha muito medo de pegar em qualquer coisa de tomada, em qualquer fio, mas perdi totalmente o medo. Foi uma experiência incrível e me senti muito forte por ter encarado esse desafio”.

Quem também superou obstáculos foi Orioni Silva, de 36 anos, que se formou no curso. Ela trabalhava com atendimento antes de se capacitar como eletricista e, antes disso, era dona de casa. Após a separação do companheiro, quando passou a ser a única fonte de renda de sua casa, precisou buscar oportunidades no mercado. Em vez de escolher a área, Orioni conta que foi a área que a escolheu.

“Eu tenho uma expectativa muito grande em relação à elétrica, mudei meu pensamento. É uma oportunidade de mercado e eu me identifiquei e já adquiri muito conhecimento. Temos que investir na gente, ainda mais de graça. Não vou perder meu tempo, pelo contrário, vou adquirir conhecimento, vai me dar valor profissional. Eu era dona de casa, vivia para o marido, para a família, aí não deu certo e vou correr atrás, porque agora eu sou a responsável pela casa”, menciona a recém-formada.

Segurança

Como o segmento elétrico é altamente perigoso, uma das preocupações da Equatorial e do Senai foi garantir a segurança dos alunos e também da sociedade. “Quem não conhece está correndo risco, então a nossa preocupação foi trazer a segurança para dentro, mostrar que elas podem trabalhar de forma segura”, declara Michelle Miranda. O diretor do Senai concorda. Ele diz que, para trabalhar com eletricidade, é preciso tomar cuidados que apenas a mão de obra qualificada conhece.

“É um serviço que tem que ser feito por um profissional qualificado, e há também a questão da própria segurança desse profissional, porque se ele não estiver preparado dentro do conhecimento técnico e das normas de segurança, poderá também vir a se acidentar. Então, é uma segurança na prestação de serviço para a sociedade e também a segurança dele, na sua integridade física. Por isso há necessidade de termos profissionais qualificados, formados por instituições de renome, de qualidade. Temos a certeza de que certificamos profissionais que vão atuar no mercado com qualidade e que cada um vai prestar um excelente serviço à sociedade”, pontua Welson Corrêa.

Mercado

O diretor ainda garante que existe demanda no Estado para o setor elétrico, que ele considera “importantíssimo” no desenvolvimento local, seja na área habitacional, empresarial, industrial ou hospitalar, por exemplo. “Todo serviço precisa de energia elétrica, então, é uma necessidade da própria sociedade e você precisa ter mão de obra qualificada para isso”, ressalta.