Sefa apreende carretas com 100 toneladas de carga com suspeita de contrabando

Na última sexta-feira (20), fiscais da Coordenação de Mercadorias do Itinga, em Dom Eliseu, no Sudeste do Pará, apreenderam quatro carretas com mercadorias suspeitas de contrabando. Os quatro veículos transportavam 100 toneladas de mercadoria irregular, e foram levados para a unidade da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) por estarem acompanhadas de notas fiscais ilegais.

Durante a fiscalização, os motoristas apresentaram uma documentação incompatível com a operação de transporte. Os condutores ainda informaram que a carga não tinha nota fiscal e que a mercadoria era originária da China. Eles abandonaram as carretas no local e fugiram.

A equipe da Secretaria da Fazenda informou o fato à Receita Federal do Brasil, a quem caberá verificar a autenticidade da mercadoria e sua origem. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e irá apurar os possíveis crimes, como transporte de mercadoria ilícita.

No sábado (21) foram tomadas as providências administrativas para o deslocamento das carretas. Esta é a maior carga de contrabando já apreendida numa unidade fazendária estadual no Pará.

Trabalho conjunto

De acordo com o coordenador da Coordenação do Itinga, Virgilio Gomes, as quatro carretas saíram do município de Acará. Três tinham se destinavam para a cidade de Guarulhos, em São Paulo, e uma seguiria para Estreito, no Maranhão. "Ainda não sabemos com exatidão o conteúdo das carretas, mas tudo indica ser mercadoria importada. Os detalhes de quantidade e valores serão conhecidos durante a semana, com a fiscalização física que será feita na área metropolitana. É importante destacar a ação de fiscalização conjunta com a RF e PRF, o que garante o êxito da operação do início ao fim", informou.

"A Secretaria da Fazenda viabiliza o local para dar suporte à operação de verificação da mercadoria. Se comprovado o contrabando, ou descaminho, tudo será entregue à autoridade fiscal federal", acrescentou o fiscal de receitas estaduais.