Sefa apreende mais de 70 mil unidades de cerveja no sudeste do Estado

No último dia 26, os servidores da Secretaria da Fazenda do Pará, lotados na Coordenação de Mercadorias em Trânsito de Carajás, sediada em Marabá, no sudeste do Estado, fiscalizaram 72.444 mil unidades de cerveja, entre latas e garrafas. A apreensão ocorreu a 120 km da rodovia Transamazônica, na unidade Jarbas Passarinho, localizada no município de Palestina do Pará.

A carga estava sendo transportada em uma carreta, e no momento da fiscalização foi apresentada uma nota fiscal com informações incoerentes. Segundo o documento, a operação de transporte da carga saía da região nordeste para o Amazonas. Após algumas consultas no sistema da Secretaria da Fazenda foi verificada fraude na nota.

"A carreta de cerveja apreendida tinha como remetente o estado de Alagoas e como destino a cidade de Manaus, AM. O que chamou a atenção neste tipo de operação foi que dificilmente ocorre essa passagem de trânsito em nossas unidades. Resolvemos, então, fazer uma verificação no endereço de destino, solicitando a ajuda da Secretaria da Fazenda do Amazonas e, como imaginado, não era o da referida empresa destinatária”, informou o coordenador da unidade de Carajás, Gustavo Bozola.

O documento fiscal foi desconsiderado, por ser inidôneo, e foi firmado um Termo de Apreensão (TAD) no valor de R$ 41,820. O valor da mercadoria é de R$ 70,166 mil.

A apuração do ilícito teve a participação da equipe de Inteligência Fiscal da Sefa, da Coordenação de Mercadorias em Trânsito de Belém e da Secretaria da Fazenda do Amazonas. “É muito importante esse trabalho conjunto entre as secretarias de Fazenda, para termos sucesso no trabalho”, concluiu o coordenador da unidade fazendária.